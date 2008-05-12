Дополнить вёрстку

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Завершен17 заявок317 просмотров

Вставить в страницу несколько счётчиков и html-текст

HTML
17 лет назад
kinst
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lingod
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
C Сергеем работать очень понравилось. Он всегда был на связи, работу сделал быстро и качественно. Воплотил все мои пожелания.

Заявки фрилансеров

lingod
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
17 лет назад