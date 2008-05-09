Шаблон для сайта на 5 страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок145 просмотров

Нужен шаблон для сайта на 5 страниц.

Шапка+лого+несложный, простой дизайн - движок, скрипты уже есть.

Интересует цена и строки.

Предложения строго в проект. В приват не пишите - не читаю!

17 лет назад
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Влад 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров