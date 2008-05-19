Требуется верстка+натянуть на движок Jommla

Очень хороший заказчик!Всем рекомендую!Если чтото у вас закажет то считайте что вам повезло!Было приятно работать все описал как и где!Была маленько задержка с платежок на несколько дней, но я ему выслал варианты, и он меня не кинул!Все было чики пуки!