Требуется верстка+натянуть на движок Jommla

$127
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок327 просмотров

Требуется сделать следующее!

Сверстать 3 страницы (дизайн очень простой минимум обьектов)

Натянуть эти странички на движок Jommla

Оплата 3000 рублей больше нет!

Оплата будет производится по факту сделанной работы!

По поводу дизайн который сверстать писать в личку или стучаться в аську!

377472977

Еще надо все сделать за 3 дня максимум!!!!!

17 лет назад
Blink-182
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
17 лет назад
$100
2 дня
Все сделал качественно в очень короткие сроки...........Хорошо выполнена работа, я остался очень доволен!Будем с ним в дальнейшем сотрудничать по созданию сайтов поэтому если что обрщайтесь к нам! Я рисую дизайн! Он верстает и натягивает на движок! Все быстро и качественно!
Очень хороший заказчик!Всем рекомендую!Если чтото у вас закажет то считайте что вам повезло!Было приятно работать все описал как и где!Была маленько задержка с платежок на несколько дней, но я ему выслал варианты, и он меня не кинул!Все было чики пуки!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
17 лет назад