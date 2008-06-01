Доработка, донастройка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки415 просмотров

Вся информация в личку.

АПД: в связи с тем, что прошлый исполнитель пропал, и от него нет вестей, то ищется новый.

То что он выбран ничего не значит, я почему то не могу убрать его из выбранных.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

chelius
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$1
Прекрасный фрилансер!! Отлично сработали, в дальнейшем с подобными проблемами только к нему! Все четко, быстро, с пониманием.
Отличный и приятный в общении заказчик! Четко объясняет что нужно сделать.
web38
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
Фрилансер пропал, в связи с чем проект был снова открыт.

Заявки фрилансеров

chelius
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
web38
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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