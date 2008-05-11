Вся информация в личку. АПД: в связи с тем, что прошлый исполнитель пропал, и от него нет вестей, то ищется новый. То что он выбран ничего не значит, я ...
Верстка двух страниц сайта. Срочно.
Задание:
Для сайта www.nbhd.ru сверстать две страницы:
1-я Media план.
Файл в формате Exel с видом страницы приложен. Все должно быть сделано в виде таблиц а не картинок. Также вложен файл с полным списком подразделов. (Подразделы.doc)
2-я Сделать заказ.
Тут два возможных варианта ее воплощения:
1. Как на картинке. Своеобразный калькулятор заказа с выводом конечной стоимости заказа и пересылкой его на почту.
2. Возможно, сделать стандартную форму с контактами и одной свободной графой для примечания. К примеру: http://xo-design.ru/contacts.php
Примечание:
"Шапку" страницы верстать не придется, применена программа, которая автоматически раздвинет поля и вставит нужную страницу на сайт.
СРОКИ И СТОИМОСТЬ:
Присылайте свои координаты, сроки и цену, в которую Вы оценили работу.
[email protected] Александр Гришаев
ICQ- 499-752-105
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