Верстка двух страниц сайта. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок206 просмотров

Задание:

Для сайта www.nbhd.ru сверстать две страницы:

1-я Media план.

Файл в формате Exel с видом страницы приложен. Все должно быть сделано в виде таблиц а не картинок. Также вложен файл с полным списком подразделов. (Подразделы.doc)

2-я Сделать заказ.

Тут два возможных варианта ее воплощения:

1. Как на картинке. Своеобразный калькулятор заказа с выводом конечной стоимости заказа и пересылкой его на почту.

2. Возможно, сделать стандартную форму с контактами и одной свободной графой для примечания. К примеру: http://xo-design.ru/contacts.php

Примечание:

"Шапку" страницы верстать не придется, применена программа, которая автоматически раздвинет поля и вставит нужную страницу на сайт.

СРОКИ И СТОИМОСТЬ:

Присылайте свои координаты, сроки и цену, в которую Вы оценили работу.

[email protected] Александр Гришаев

ICQ- 499-752-105

17 лет назад
nbhd-guide
Александр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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