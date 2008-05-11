Верстка двух страниц сайта. Срочно.

Задание:

Для сайта www.nbhd.ru сверстать две страницы:

1-я Media план.

Файл в формате Exel с видом страницы приложен. Все должно быть сделано в виде таблиц а не картинок. Также вложен файл с полным списком подразделов. (Подразделы.doc)

2-я Сделать заказ.

Тут два возможных варианта ее воплощения:

1. Как на картинке. Своеобразный калькулятор заказа с выводом конечной стоимости заказа и пересылкой его на почту.

2. Возможно, сделать стандартную форму с контактами и одной свободной графой для примечания. К примеру: http://xo-design.ru/contacts.php

Примечание:

"Шапку" страницы верстать не придется, применена программа, которая автоматически раздвинет поля и вставит нужную страницу на сайт.

СРОКИ И СТОИМОСТЬ:

Присылайте свои координаты, сроки и цену, в которую Вы оценили работу.

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