Html коддинг - простая тема (скин) для moodle

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки261 просмотр

Нужна простая тема для moodle. Срок - неделя.

Требования:

1. Тема должна максимально использовать CSS. Html-код, в результате, должен быть валидным.

2. Тема делается на основании двух скриншотов (прилагаются), и сайта (линк тоже прилагается).

3. Высылать ежедневный отчет + прилагать написанный html-css.

Высылайте примеры своих работ на [email protected]. Без примеров заявка не рассматривается.

Аську оставлять не надо.

CSSHTML
17 лет назад
crownitgroup
Роман 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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