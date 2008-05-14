Здраствуйте, Надо сверстать сайт в WP, нужен верстальщик, который хорошо знает эту cms.
Html коддинг - простая тема (скин) для moodle
Нужна простая тема для moodle. Срок - неделя.
Требования:
1. Тема должна максимально использовать CSS. Html-код, в результате, должен быть валидным.
2. Тема делается на основании двух скриншотов (прилагаются), и сайта (линк тоже прилагается).
3. Высылать ежедневный отчет + прилагать написанный html-css.
Высылайте примеры своих работ на [email protected]. Без примеров заявка не рассматривается.
Аську оставлять не надо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $170
Нужно сделать быстро и качественно верстку пары страниц сайта и форм. Нужен адекватный специалист верстальщик с хорошими отзывами, способный сделать быстро.Завершен17 лет назад
- $30
Серьезная верстка DIVами 3х макетов сайтов.Завершен17 лет назад
Необходима новая концепция верстки журнала In city. SHOPPING. Предложите вариант верстки. Если устроит Ваш вариант, то отдам Вам на верстку. Верстку предыдущего журнала вышлю) Оставляйте комментарии и контактыHTML-верстка8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Сверстать в HTML срок сутки. важна валидатность и 100 % ширинаЗавершен17 лет назад
- $30
Стучитеь кому интересно 4728102HTML-верстка8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
На сайте avtovodila.ru нужно откорректировать код, чтобы шапка меню отображалась корректно в мозилле, в настоящее время там внизу у каждой пиктограммы меню белая полосаЗавершен17 лет назад
Оплата yandex.деньгиHTML-верстка2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Сверстать блоками под CMSHTML-верстка19 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть сайт ulife.su - надо там найти и исправить ошибки в верстке главной страницы. Делалось все вручную - своими руками - поэтому коряво Вообщем привести в порядок ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт17 лет назад