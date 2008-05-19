Серьезная верстка DIVами

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка384 просмотра

Серьезная верстка DIVами 3х макетов сайтов.

17 лет назад
Ankor
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

mariya_s
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
$30
Верстка на div выполнена отлично, сроки оптимальны, работа по ТЗ.

Заявки фрилансеров

mariya_s
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад