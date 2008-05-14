Сделать быстро и качественно верстку

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок324 просмотра

Нужно сделать быстро и качественно верстку пары страниц сайта и форм.

Нужен адекватный специалист верстальщик с хорошими отзывами, способный сделать быстро.

17 лет назад
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

11reg
Артем 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1
Выбрали меня, я предоставил вопросы (тз по верстке 4 страниц), мне четко ответили, согласовали моментально удобную систему оплаты, с минимальной предоплатой. После получения моей первой сверстанной страницы, увидев качество услуг, оплатил весь остаток (даже не часть). Мне оставалось только быстро сделать оставшиеся страницы.

Заявки фрилансеров

11reg
Артем 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад