Сделать быстро и качественно верстку

Выбрали меня, я предоставил вопросы (тз по верстке 4 страниц), мне четко ответили, согласовали моментально удобную систему оплаты, с минимальной предоплатой. После получения моей первой сверстанной страницы, увидев качество услуг, оплатил весь остаток (даже не часть). Мне оставалось только быстро сделать оставшиеся страницы.