Раскрасить существующий скин форума vBulletin

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки196 просмотров

Нужно сделать новую цветовую гамму для форума cloudwatcher.ru/cw/

чтобы был как на рисунках http://typo3lab.ru/_cw_verstka_forum/files_kb_16_forum.zip

Шапку верстать не нужно

Работа будет идти на девелоперской версии, которая уже переведена на 3.7.0

Работа для тех, кто уже имел дело со шкурами vBulletin (там много специфики)

17 лет назад
typo3lab
Валерий 
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$50
Качественная и оперативная работа. Большое спасибо!
Серьезный заказчик, можно доверять. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $50

    Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • XSLT верстка

    Требуется уверенное знание XSLT, необходимо доработать имеющиеся XSL шаблоны и подкорректировать HTML(Strict)/CSS для UMI.CMS http://umi-cms.ru/support/docs/ объем работы оценить сложно, пишите стоимость часа и свободное время. Оплата по факту. Желательно наличие гарнитуры ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Html коддинг - простая тема (скин) для moodle

    $100

    Нужна простая тема для moodle. Срок - неделя. Требования: 1. Тема должна максимально использовать CSS. Html-код, в результате, должен быть валидным. 2. Тема делается на основании двух скриншотов (прилагаются), и ...

    CSSHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать быстро и качественно верстку

    $170

    Нужно сделать быстро и качественно верстку пары страниц сайта и форм. Нужен адекватный специалист верстальщик с хорошими отзывами, способный сделать быстро.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется верстка рекламного журнала

    Необходима новая концепция верстки журнала In city. SHOPPING. Предложите вариант верстки. Если устроит Ваш вариант, то отдам Вам на верстку. Верстку предыдущего журнала вышлю) Оставляйте комментарии и контакты

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить шапку сайта под mozilla

    $5

    На сайте avtovodila.ru нужно откорректировать код, чтобы шапка меню отображалась корректно в мозилле, в настоящее время там внизу у каждой пиктограммы меню белая полоса

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад