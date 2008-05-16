Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...
Раскрасить существующий скин форума vBulletin
Нужно сделать новую цветовую гамму для форума cloudwatcher.ru/cw/
чтобы был как на рисунках http://typo3lab.ru/_cw_verstka_forum/files_kb_16_forum.zip
Шапку верстать не нужно
Работа будет идти на девелоперской версии, которая уже переведена на 3.7.0
Работа для тех, кто уже имел дело со шкурами vBulletin (там много специфики)
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