Раскрасить существующий скин форума vBulletin

Нужно сделать новую цветовую гамму для форума cloudwatcher.ru/cw/

чтобы был как на рисунках http://typo3lab.ru/_cw_verstka_forum/files_kb_16_forum.zip

Шапку верстать не нужно

Работа будет идти на девелоперской версии, которая уже переведена на 3.7.0

Работа для тех, кто уже имел дело со шкурами vBulletin (там много специфики)