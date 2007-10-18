Нужно сверстать 3 внутренних страницы (только внутренность) при готовой верстке шапки и футера. Шаблон и картинки страниц в аттаче. Сделать нужно сегодня к 17-00 по Москве. Оплата по факту через яндекс деньги Предложения пишите здесь, в личку просьба ...
Мы разрабатываем веб-сайты «с нуля» и выполняем перевод существующих проектов под управление CMS TYPO3.
TYPO3 Лаборатория выполнила и выполняет работы для более чем 100 клиентов из разных стран.
Среди наших заказчиков:
Национальный Конгресс Американских Индейцев (www.ncai.org);
ВЦИОМ (www.wciom.ru)
ЗАО «СТАТУС» (www.rostatus.ru)
Типография «ЛинияГрафик» (www.liniagrafic.ru)
Фотоагентство ВОСТОК (www.vostock-photo.com);
Немецкие и швейцарские TYPO3-студии, отдавшие часть работы на аутсорсинг в Россию;
английская веб-студия (Retinal Rouge);
финская компания Ааба (www.aaba.fi);
частные лица из США, Швеции, Италии, Панамы, Бразилии.
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно добавить город Белгород на флешовую карту (см. аттач) Нужно сделать аналогично г. Воронеж - провести такой же черный путь от Москвы - такой же эффект при наведении - ссылку при клике поставить на belgorod.html - надпись ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно повесть готовые новые HTML шаблоны на простой шаблонизатор (типа широко известного Smarty). Текущий сайт: http://www.cloudwatcher.ru/go/search/projects/ Пример как выглядят шаблоны: http://typo3lab.ru/_cw_verstka_pl/html2/index.txt (это шаблонизатор Django, знаний программирования на Django не требуется) Новая верстка: http://typo3lab.ru/_cw_verstka_pl/html2/pattern_pl2.rar Работу нужно сделать до ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно интегрировать новые HTML шаблоны для проекта http://www.cloudwatcher.ru/go/search/projects/ Шаблоны сверстаны. Вместе с интеграцией шаблонов требуются небольшие изменения в функционале (изменения по порядку сотировок и т.п.), исправление багов и установка на продакшн сервер. Проект срочный - сдача 30 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $60
Нужно сделать новую цветовую гамму для форума cloudwatcher.ru/cw/ чтобы был как на рисунках http://typo3lab.ru/_cw_verstka_forum/files_kb_16_forum.zip Шапку верстать не нужно Работа будет идти на девелоперской версии, которая уже переведена на 3.7.0 Работа для тех, кто уже имел дело со шкурами vBulletin ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Для портала с разнородным контентом нужно установить и настроить Sphinx http://sphinxsearch.com/ доп. информация: сравнение с другими вариантами http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ обсуждение на хабре http://habrahabr.ru/blog/webdev/40473.html Задача: нужно настроить единый поиск по порталу (с выбором из списка - искать по всему, или по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт на div, фиксированная ширина, выравнивание по центру. JPG можно посмотреть здесь http://typo3lab.ru/_cw_verstka_igra/files_kb_15_igra.zip (5 мб) (PSD скоро будут готовы - в них будут мелкие измения, но объем работы и сложность - сохранятся) Верстка ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт16 лет назад
Для форума http://www.cloudwatcher.ru/cw/ нужно сделать вывод списка форумов с постраничным просмотром в разделе http://www.cloudwatcher.ru/cw/forumdisplay.php?f=74 Показываться форумы должны аналогично темам в форуме, т.е. сверху должны быть форумы с наиболее новыми постами. Хака готового для этого нет. Также нужно сделать отображение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Ищется опытный веб-дизайнер для разработки дизайна портала-комьюнити. Составные части базовой версии портала: контентные разделы (в том числе – журнал), календарь мероприятий, система форумов (на vBulletin со шкурой типа http://www.vbmode.com/demo/?styleid=41 ). Нужно сделать гибкую навигационную схему, которая позволит ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сегодня сверстать 5 шаблонов для сайта (одна главная и 4 внутренних страницы) первый шаблон (главная) http://typo3lab.ru/_verstka_io/ (это не законченная верстка) Особенности проекта - прозрачность - выпадающее меню (один уровень) - надо жестко следовать стандартам верстки, которые определил ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно порезать и сверстать на блоках: Главная страница: http://typo3lab.ru/design-absolut/absolut_page1_var3.htm Второстепенные страницы: http://typo3lab.ru/design-absolut/absolut_page2.htm http://typo3lab.ru/design-absolut/absolut_page4.htm (PSD файл будет приложен) Пояснения: Ширина фиксированная под 1024, выравнивание по центру. Поддержка браузеров IE 5.5, IE6, FF 1.5 и Opera 8.5 Валидность: XHTML 1.0 Transitional Сайт будет на CMS TYPO3. Структура ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Для постоянной удаленной работы требуется PHP программист с хорошим опытом по HTML/XHTML/CSS. Задачи: - сборка сайтов по готовому дизайну (PSD-файл) либо по готовому HTML-шаблону - внесение исправлений\изменений на TYPO3-сайты - программирование и кастомизация расширений Опыт по валидной верске необходим, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Есть заказ на разработку экстеншена TYPO3 для Business Directory (yellow pages). По функциональности – аналог http://www.phpmydirectory.com/ Требуется неограниченная вложенность категорий. Работа удаленная. Срок 1 месяц. Бюджет – от 1000$. Естественно необходим хороший опыт в разработке средних\крупных проектов на PHP, MySQL ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад