Смена шаблонов у проекта на Django (Python)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка183 просмотра

Нужно интегрировать новые HTML шаблоны для проекта http://www.cloudwatcher.ru/go/search/projects/

Шаблоны сверстаны.

Вместе с интеграцией шаблонов требуются небольшие изменения в функционале (изменения по порядку сотировок и т.п.), исправление багов и установка на продакшн сервер.

Проект срочный - сдача 30 мая.

Возможна схема почасовой оплаты за эти работы.

DjangoHTMLPython
17 лет назад
typo3lab
Валерий 
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать программу к диплому на PHP/MySQL

    Типа простенького интернет-магазина Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо Функциональность самая простая Особых требований нет Чтобы работало как-то и ладно Срок - 2008-06-03 вечером ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт для wordpress

    Что-то вроде плагина к нему. Если без опыта, не стучитесь и не тратьте наше время, по предоплате тоже не работаю, если попросите ее, пошллю куда подальше, я реально устал писать тут по русски а потом ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Парсеры сайтов, PHP

    $250

    Задача: Написание 20 парсеров сайтов по станадртному паттерну (однотипные данные). Требования: знание регэкспов, знание php на среднем уровне. API готово, необходимо писать исключительно стандартные классы реализации. Стоимость: $10/парсер. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт поиска товаров на ebay

    Ищу программиста с опытом работы с интернациональной системой аукционов ebay.com. Главным условием рассмотрения предложения и детального разговора будет наличие и предоставление ссылок на свои работы, связанные с Ebay'ем.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать компонент под Джумлу

    $50

    Нужно написать несложный компонент для джумлы, интегрировав в него функции моего парсера. Функции: Добавление нескольких полей, парсинг информации по одному из полей и получение дополнительной информации с другого сервера, составление новости и добавление в ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Чат

    Нужен чат, хороший пример чата тут http://chatinet.zp.ua/ К чату будут предъявлены особые требования что касаемо деления всех посетителей на группы, и присвоения им определенных статусов и значков. Чат должен МАКСИМАЛЬНО многофункцианальцым... ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Натянуть на джумлу

    Дизайн есть - см. аттач. Задача: Нарезать под 1024, натянуть на джумлу (прописать все линки верхнего и бокового меню + стандартная форма отправки письма в контактах + антибот на мэйл там же). Вставить для ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад