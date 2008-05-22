Написать компонент под Джумлу

Нужно написать несложный компонент для джумлы, интегрировав в него функции моего парсера.

Функции: Добавление нескольких полей, парсинг информации по одному из полей и получение дополнительной информации с другого сервера, составление новости и добавление в указанную секцию и рубрику com_content в виде полноценно сформированной новости... добавление как пользователями с ограничением прав доступа так и администратором с панели управления.

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