Joomla + Интеграция платёжных систем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Добрый день...

Интересует интеграция в joomla электронных платёжных систем:

Важны примеры на выполненные работы.

Joomla
17 лет назад
magik1986
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров