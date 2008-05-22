Создание сайта + организация sms-шлюза

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок214 просмотров

Требуется создать сайт под ключ и организовать sms-шлюз. Примеры сайтов: www.sms-life.kz, www.smsbliss.ru

17 лет назад
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

invo
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$580
15 дней

Заявки фрилансеров

invo
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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