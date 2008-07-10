Требуется доработать программу Регистрации и контроля входящих и исходящих документов (изменение сортировки списков, корректировка номеров документов и правил их присвоения, корректировка печатных форм документов и т.д.) Программа изготовлена на Turbo Delphi for Win 32 ...
ИТ-специалисты группы "НоКС" - программисты и дизайнеры готовы к выполнению разнообразных работ в режиме удаленного программирования.
Мы владеем широким спектром программных продуктов, аппаратных средств и технологий:
• программирование на языках:
o С++(MS VS 6.0/.NET, Borland C++ Builder),
o Delphi,
o Visual Basic,
o Assembler,
o VBA,
o Flash (AS/AS 2.0),
o PHP,
o Java,
o HTML,
o XML,
o 1С;
• создание продуктов, использующих DirectX, OpenGL, MS ADO, MS SQL, MySQL, Paradox, Interbase;
• большой опыт работы в ЗD Studio Max, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, Компас, Macromedia Flash MX, MathLab, Rational Rose.
Непосредственное участие в разработке таких проектов, как:
• тренажеры вождения военной гусеничной техники для МО РФ;
• разработка 3D движка для рендеринга открытых пространств (DirectX 8.0/9.0, LUA, ODE, FMOD, OPCODE);
• плагины для 3D Studio Max
o Digital Element Verdant Plant Mechanic - самостоятельное приложение для алгоритмической генерации 3D деревьев и растительности;
o Export184 Plug-in v 1.5 позволяет создавать контент для мобильных устройств использующих формат JSR-184 с помощью 3DS MAX v6 и выше. JSR-184 это java стандарт используемый для создания 3D-приложений для мобильных телефонов;
и Компас;
• разработка программ для управления электроприводами немецкой фирмы KEB и программ для микроконтроллеров PICmicro;
• разработка программ аудита (управление доступом к объектам) и мониторинга;
• сайтостроительство (HTML, PHP, MySQL, JavaScript, Flash, Perl).
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