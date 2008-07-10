ИТ-специалисты группы "НоКС" - программисты и дизайнеры готовы к выполнению разнообразных работ в режиме удаленного программирования.

Мы владеем широким спектром программных продуктов, аппаратных средств и технологий:

• программирование на языках:

o С++(MS VS 6.0/.NET, Borland C++ Builder),

o Delphi,

o Visual Basic,

o Assembler,

o VBA,

o Flash (AS/AS 2.0),

o PHP,

o Java,

o HTML,

o XML,

o 1С;

• создание продуктов, использующих DirectX, OpenGL, MS ADO, MS SQL, MySQL, Paradox, Interbase;

• большой опыт работы в ЗD Studio Max, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, Компас, Macromedia Flash MX, MathLab, Rational Rose.

Непосредственное участие в разработке таких проектов, как:

• тренажеры вождения военной гусеничной техники для МО РФ;

• разработка 3D движка для рендеринга открытых пространств (DirectX 8.0/9.0, LUA, ODE, FMOD, OPCODE);

• плагины для 3D Studio Max

o Digital Element Verdant Plant Mechanic - самостоятельное приложение для алгоритмической генерации 3D деревьев и растительности;

o Export184 Plug-in v 1.5 позволяет создавать контент для мобильных устройств использующих формат JSR-184 с помощью 3DS MAX v6 и выше. JSR-184 это java стандарт используемый для создания 3D-приложений для мобильных телефонов;

и Компас;

• разработка программ для управления электроприводами немецкой фирмы KEB и программ для микроконтроллеров PICmicro;

• разработка программ аудита (управление доступом к объектам) и мониторинга;

• сайтостроительство (HTML, PHP, MySQL, JavaScript, Flash, Perl).