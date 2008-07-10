invo

Гость invo

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

ИТ-специалисты группы "НоКС" - программисты и дизайнеры готовы к выполнению разнообразных работ в режиме удаленного программирования.

Мы владеем широким спектром программных продуктов, аппаратных средств и технологий:

• программирование на языках:

o С++(MS VS 6.0/.NET, Borland C++ Builder),

o Delphi,

o Visual Basic,

o Assembler,

o VBA,

o Flash (AS/AS 2.0),

o PHP,

o Java,

o HTML,

o XML,

o 1С;

• создание продуктов, использующих DirectX, OpenGL, MS ADO, MS SQL, MySQL, Paradox, Interbase;

• большой опыт работы в ЗD Studio Max, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, Компас, Macromedia Flash MX, MathLab, Rational Rose.

Непосредственное участие в разработке таких проектов, как:

• тренажеры вождения военной гусеничной техники для МО РФ;

• разработка 3D движка для рендеринга открытых пространств (DirectX 8.0/9.0, LUA, ODE, FMOD, OPCODE);

• плагины для 3D Studio Max

o Digital Element Verdant Plant Mechanic - самостоятельное приложение для алгоритмической генерации 3D деревьев и растительности;

o Export184 Plug-in v 1.5 позволяет создавать контент для мобильных устройств использующих формат JSR-184 с помощью 3DS MAX v6 и выше. JSR-184 это java стандарт используемый для создания 3D-приложений для мобильных телефонов;

и Компас;

• разработка программ для управления электроприводами немецкой фирмы KEB и программ для микроконтроллеров PICmicro;

• разработка программ аудита (управление доступом к объектам) и мониторинга;

• сайтостроительство (HTML, PHP, MySQL, JavaScript, Flash, Perl).

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphiPerl

  • Регистрация и котроль входящих документов

    Требуется доработать программу Регистрации и контроля входящих и исходящих документов (изменение сортировки списков, корректировка номеров документов и правил их присвоения, корректировка печатных форм документов и т.д.) Программа изготовлена на Turbo Delphi for Win 32 ...

    Delphi
    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Специалист по внедрению систем видеонаблюдения

    Прелагается работа специалисту по системам видеонаблюдений ( на первом этапе в помещениях). Необходимо подобрать варианты реализующие разнообразные схемы видеонаблюдения с аудио сопровождением. Информация должна накапливаться на магнитных носителях на месте видинаблюдения, а также передаваться удаленно ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист-администратор АТС

    Программист, знакомый с функциями настройки, разработки и администрирования мини АТС Ericsson MD-110 или родственными моделями, для участия в проекте по разработке и сопровождению CALL Центра.Проект разработки расчитан на длительность 6-8 месяцев. Проект по развитию ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    15 лет назад