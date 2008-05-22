Скрипт загрузки картинок и добавления информации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок190 просмотров

Необходимо написать простой скрипт, через который можно будет добавить необходимую инфомацию в базу данных, а так же с возможностию загрузки файла и картинки определнного размера, формата. Количество картинок должно добавляться кнопкой + после чего ниже появляется еще одна input форма для загрузки следующей картинки и так далее (лимит добавлений 5). Размер файла должен автоматически определяться и также добавлять в MySQL. На добавленные картинки должны быть нанесен водяной знак. К каждой загруженой картинке должена быть создана уменьшення копия которая помещяется в подпапку загруженых картинок (thumb).

И самое главное чтобы все это добавлялось в базу данных одним нажанием кнопки "Добавить".

Скрипт должен сотоять из одного файла

Не нужно сложных спросов или придумывать что то навороченное, нужно именно точно описано выше. Кто готов взяться за написание жду ваших сообщений

MySQL
17 лет назад
icqz
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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