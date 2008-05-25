PHP + MySQL. Есть реализованный прототип сайта для аукциона доменов Пользователи могут размещать свои предложения на продажу доменов (после регистрации и авторизации) и делать ставки на другие домены. ...
Прайс-лист uploader
Сделать скриптик с авторизацией для обновления прайса.
Пример самого прайса, интерфейс и выходной документ прикрепил.
Все предложения сюда.
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