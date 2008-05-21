PHP + MySQL. Есть реализованный прототип сайта для аукциона доменов Пользователи могут размещать свои предложения на продажу доменов (после регистрации и авторизации) и делать ставки на другие домены. ...
Data Base
Срочно требуется программист знающий на отлично ActionScrip 3.0, xml, php, MySQL.
Работы не много, но нужно срочно. Все детали при переписке.
Заранее спасибо.
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