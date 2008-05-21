Программа тетсирования знаний студентов

Нужно реализовать программу контроля знаний студентов.

Предположительно можно сделать компонет для Joomla.

вот задание. Хотелось бы выслушать предложения.

Примечания: Web-интерфейс, режимы работы: самоконтроль, рейтинговый

контроль (т.е. рейтинги), экзамен.

0)студент заходит на страницу вводит свои логин и пароль, далее

попадает на свою страницу – на которой желатьльно чтобы он видел свои

ФИО, выбор рейтинга (1,2,3) или самоконтроль (после ответа на вопрос лучше его

сразу заблокировать) страница заче

1)рейтингов должно быть 3шт(вопросов на каждый рейтинг ~15), оценки по

рейтингам должны автоматически высчитываться и исходя из этого ->

если его устраивает конечная оцнка (скажем 410 балоов) то при входе

на страницу экзамена она выводится и если

соглашается – в графу экзамен в базе идет 4, если не соглашается, то

сдаёт экзамен.

2) желательно иметь возможность менять со временем вопросы дабы

современем было меньше готовых решений у студентов. Вопросы должны

поступать случайным образом (из скажем общей базы в ~200

вопросов).(можно(если нужно) так сделать – каждый вопрос можно

держать не в бд а в отдельном текстовом файле(что облегчит работу преподавателю)))

3) желательно присутствие таймера с обратным отсчетом (40минут думаю

хватит, хотя

наверно лучше иметь возможность это время менять со стороны препода,

все ведь от сложности вопросов зависит).

4) у преподавателя должна быть возможность посмотреть данные по

студентам (группа, курс, оценка), а также добавить/удалить

студентов(вопросы),

задать им логин пароль(чтобы препод не выдумывал пароли, нужен

генератор паролей и логинов), ещё у препода должа быть возможность

просмотреть вопросы.

-самоконтроль – разциа в том, что после ответа на вопросы оценка не

заносится в базу.

-экзамен – проходной балл 300

-на 1 вопрос – 4 варианта ответа

-оценка 5=475 баллов