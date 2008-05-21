Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...
Программа тетсирования знаний студентов
Нужно реализовать программу контроля знаний студентов.
Предположительно можно сделать компонет для Joomla.
вот задание. Хотелось бы выслушать предложения.
Примечания: Web-интерфейс, режимы работы: самоконтроль, рейтинговый
контроль (т.е. рейтинги), экзамен.
0)студент заходит на страницу вводит свои логин и пароль, далее
попадает на свою страницу – на которой желатьльно чтобы он видел свои
ФИО, выбор рейтинга (1,2,3) или самоконтроль (после ответа на вопрос лучше его
сразу заблокировать) страница заче
1)рейтингов должно быть 3шт(вопросов на каждый рейтинг ~15), оценки по
рейтингам должны автоматически высчитываться и исходя из этого ->
если его устраивает конечная оцнка (скажем 410 балоов) то при входе
на страницу экзамена она выводится и если
соглашается – в графу экзамен в базе идет 4, если не соглашается, то
сдаёт экзамен.
2) желательно иметь возможность менять со временем вопросы дабы
современем было меньше готовых решений у студентов. Вопросы должны
поступать случайным образом (из скажем общей базы в ~200
вопросов).(можно(если нужно) так сделать – каждый вопрос можно
держать не в бд а в отдельном текстовом файле(что облегчит работу преподавателю)))
3) желательно присутствие таймера с обратным отсчетом (40минут думаю
хватит, хотя
наверно лучше иметь возможность это время менять со стороны препода,
все ведь от сложности вопросов зависит).
4) у преподавателя должна быть возможность посмотреть данные по
студентам (группа, курс, оценка), а также добавить/удалить
студентов(вопросы),
задать им логин пароль(чтобы препод не выдумывал пароли, нужен
генератор паролей и логинов), ещё у препода должа быть возможность
просмотреть вопросы.
-самоконтроль – разциа в том, что после ответа на вопросы оценка не
заносится в базу.
-экзамен – проходной балл 300
-на 1 вопрос – 4 варианта ответа
-оценка 5=475 баллов
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