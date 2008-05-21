Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...
Импорт и обработка данных из Excel
Доработать скрипт каталога товаров, чтобы было возможно импортировать из Excel или производного формата данные.
С предварительным просмотром изменений в виде списков:
1 Измененные цены
2 Товары отсутствуют
3 Товары появились
3 Новые товары
4 Неизмененные цены
PHP 5 MySQL 5
Ключевое поле - артикул.
Правила:
Если товар с артикулом имеется предлагается сменить цену.
Если артикул отсутствует Формируется дополнительный список "Отсутствуют в каталоге".
Для товаров имеющихся в каталоге, но отсутствующих в импортируемом файле выставляется флаг (товар отсутствует)
Если флаг был отсутствует, но в файле имеется предлагается установить флаг "в наличии"
Удобный вариант просмотра списков, быть может с временным хранением данных, до нажатия кнопки "Применить"
Для исполнителей. В дальнейшем возможно сотрудничество, по аналогичным задачам, плюс доработке системы формирования сайта, Google Map и др.
Бюджет не определяю, просьба указать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Доработка движка+Правка верстки. И нужно сверстать страничку. 1000рубВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Создать раздел с описанием выполняемых работ компании. Разработать форму заказа на аяксе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно в компаненте в том же компаненте сделать еще доработки: 1. Убрать надпись: This is where your business logo or special sales-related information goes. This content is displayed at the bottom of the ...Завершен17 лет назад
Требуется доработать скрипт системы popunder. Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть", сейчас же там баннер показывается всего один раз и даже если не кликать по закрыть, ...Завершен17 лет назад
- $500
Требуется флешер для постоянного сотрудничества. Я снимаю виртуальные панорамы (типа такого: http://www.3dpanorama.ru/gallery/ ) Вы делаете презентационную оболочку (в качестве примера: http://strekohome.com/projects/genacvale_arbat/main.htm ), т.е от вас требуется внедрить готовый виртуальный тур во Флеш + ...Закрыт17 лет назад
Проект посвящённый Чемпионату Европы по футболу 2008 http://www.europa2008.ru приглашает: -- Программиста Php/ajax/js/css/div-вёрстка. Проект до конца июня. На этот период предпочтительнее присутствие в офисе. -- Менеджер-проекта, контент-редактор (в офисе) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо создать скрипт: редактор математических формул, аналогичный встроеному в MsWord. Результат работы должен выдаваться рисунком. Рисунок формулы сохраняется на сервер, а короткое описание формулы - в базу. Плюс к этому простые ...Закрыт17 лет назад
- $2500
Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации – более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
На сайт http://nmline.org нужен программист ,тоесть нужно сделать страницы для новостей, вы наверное увидели что новости как идут бесконечно так и идут. Жду ваших предложений. Движок TIGER CMS v3.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад