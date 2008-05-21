Импорт и обработка данных из Excel

Доработать скрипт каталога товаров, чтобы было возможно импортировать из Excel или производного формата данные.

С предварительным просмотром изменений в виде списков:

1 Измененные цены

2 Товары отсутствуют

3 Товары появились

3 Новые товары

4 Неизмененные цены

PHP 5 MySQL 5

Ключевое поле - артикул.

Правила:

Если товар с артикулом имеется предлагается сменить цену.

Если артикул отсутствует Формируется дополнительный список "Отсутствуют в каталоге".

Для товаров имеющихся в каталоге, но отсутствующих в импортируемом файле выставляется флаг (товар отсутствует)

Если флаг был отсутствует, но в файле имеется предлагается установить флаг "в наличии"

Удобный вариант просмотра списков, быть может с временным хранением данных, до нажатия кнопки "Применить"

Для исполнителей. В дальнейшем возможно сотрудничество, по аналогичным задачам, плюс доработке системы формирования сайта, Google Map и др.

Бюджет не определяю, просьба указать.