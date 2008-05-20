Доработка сайта на движке bitrix

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Создать раздел с описанием выполняемых работ компании.

Разработать форму заказа на аяксе.

17 лет назад
dimo4ka63
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить систему бронирования авиабилетов на сайт

    Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Приватный проект для tuls

    Нужно в компаненте в том же компаненте сделать еще доработки: 1. Убрать надпись: This is where your business logo or special sales-related information goes. This content is displayed at the bottom of the ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать скрипт popunder

    Требуется доработать скрипт системы popunder. Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть", сейчас же там баннер показывается всего один раз и даже если не кликать по закрыть, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуются Флеш-оболочки для виртуальных туров

    $500

    Требуется флешер для постоянного сотрудничества. Я снимаю виртуальные панорамы (типа такого: http://www.3dpanorama.ru/gallery/ ) Вы делаете презентационную оболочку (в качестве примера: http://strekohome.com/projects/genacvale_arbat/main.htm ), т.е от вас требуется внедрить готовый виртуальный тур во Флеш + ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Евро 2008

    Проект посвящённый Чемпионату Европы по футболу 2008 http://www.europa2008.ru приглашает: -- Программиста Php/ajax/js/css/div-вёрстка. Проект до конца июня. На этот период предпочтительнее присутствие в офисе. -- Менеджер-проекта, контент-редактор (в офисе) ...

    AJAXCSSJavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редактор математических формул

    $200

    Необходимо создать скрипт: редактор математических формул, аналогичный встроеному в MsWord. Результат работы должен выдаваться рисунком. Рисунок формулы сохраняется на сервер, а короткое описание формулы - в базу. Плюс к этому простые ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт вывода виджетов

    $2500

    Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации – более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта

    На сайт http://nmline.org нужен программист ,тоесть нужно сделать страницы для новостей, вы наверное увидели что новости как идут бесконечно так и идут. Жду ваших предложений. Движок TIGER CMS v3.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад