Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...
Доработка сайта на движке bitrix
Создать раздел с описанием выполняемых работ компании.
Разработать форму заказа на аяксе.
Заявки фрилансеров
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