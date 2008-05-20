Требуются Флеш-оболочки для виртуальных туров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок291 просмотр

Требуется флешер для постоянного сотрудничества.

Я снимаю виртуальные панорамы (типа такого: http://www.3dpanorama.ru/gallery/ ) Вы делаете презентационную оболочку (в качестве примера: http://strekohome.com/projects/genacvale_arbat/main.htm ), т.е от вас требуется внедрить готовый виртуальный тур во Флеш + создать меню сайта + возможно еще какие-то элементы по потребностям в зависимости от конкретного проекта .

Пожалуйста, оцените стоимость работ с общим итоговым качеством не хуже, чем на примере (приведите расчет: столько-то за саму оболочку с кнопочками меню сайта, столько-то за перелистывающуюся книжку ресторанного меню, столько-то еще за то-то).

При озвучивании стоимости, пожалуйста, учтите, что раскрывающееся и перелистывающееся ресторанное меню в виде книжки - обязательный элемент оформления сайта.

Объявленный бюджет в 500$ взят с потолка - сами понимаете, возможно отличие в разы в зависимости от сложности конкретного проекта.

Для контактов, пожалуйста, оставляйте телефон или ICQ.

17 лет назад
Pryanishnikov
Валентин 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gelios_image
125 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

gelios_image
125 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

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