Проект посвящённый Чемпионату Европы по футболу 2008 http://www.europa2008.ru приглашает: -- Программиста Php/ajax/js/css/div-вёрстка. Проект до конца июня. На этот период предпочтительнее присутствие в офисе. -- Менеджер-проекта, контент-редактор (в офисе) ...
Требуются Флеш-оболочки для виртуальных туров
Требуется флешер для постоянного сотрудничества.
Я снимаю виртуальные панорамы (типа такого: http://www.3dpanorama.ru/gallery/ ) Вы делаете презентационную оболочку (в качестве примера: http://strekohome.com/projects/genacvale_arbat/main.htm ), т.е от вас требуется внедрить готовый виртуальный тур во Флеш + создать меню сайта + возможно еще какие-то элементы по потребностям в зависимости от конкретного проекта .
Пожалуйста, оцените стоимость работ с общим итоговым качеством не хуже, чем на примере (приведите расчет: столько-то за саму оболочку с кнопочками меню сайта, столько-то за перелистывающуюся книжку ресторанного меню, столько-то еще за то-то).
При озвучивании стоимости, пожалуйста, учтите, что раскрывающееся и перелистывающееся ресторанное меню в виде книжки - обязательный элемент оформления сайта.
Объявленный бюджет в 500$ взят с потолка - сами понимаете, возможно отличие в разы в зависимости от сложности конкретного проекта.
Для контактов, пожалуйста, оставляйте телефон или ICQ.
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