Форма-конструктор для заказа нового автомобиля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки173 просмотра

Необходимо создать форма-конструктор для оформления заказа нового автомобиля несколько марок.. у них свои модели .. у каждой модели свои опции плюс возможно выбор цвета, пример можно посмотреть сдесь www.cars.com весь функционал конструктора повторять не нужно но основные моменты можно посмотреть. Бюджет проекта зависит от предложенного функционала. Готов обсудить детали по ICQ 300-989-574

17 лет назад
karablev
Гость 
51 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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