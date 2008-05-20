Форма-конструктор для заказа нового автомобиля

Необходимо создать форма-конструктор для оформления заказа нового автомобиля несколько марок.. у них свои модели .. у каждой модели свои опции плюс возможно выбор цвета, пример можно посмотреть сдесь www.cars.com весь функционал конструктора повторять не нужно но основные моменты можно посмотреть. Бюджет проекта зависит от предложенного функционала. Готов обсудить детали по ICQ 300-989-574