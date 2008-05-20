Доработка карты google

Должен знать:

php, mysql, версткой владеть(html,css, блочная верстка), java script + API Google Map для java script, Ajax.

Желательно еще владеть знаниями по форумам IPB и PHPbb.

карта: maps.atv-zone.ru

задание: заданий будет несколько. Некоторые легкие, а некоторые сложные.

Оплата: предпочитаю обговаривать стоимость каждого задания и производить оплату по факту выполненного задания. Если есть другие предложения, то буду рад их рассмотреть.