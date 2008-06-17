Нами был заказан проект интернет магазин контента. Человек, который делал его получил полную сумму и после этого перестал работать, забросил проект. В срочном порядке ищется толковый программист, который возьмется довести все это до ума. Проект ...
Верстка и внедрение Битрикс малый бизнес
Верстка и внедрение Битрикс малый бизнес макеты наодятся тута http://www.sendspace.com/file/ays63s
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Бюджет 150 wmz
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