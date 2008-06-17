Верстка и внедрение Битрикс малый бизнес

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки140 просмотров

Верстка и внедрение Битрикс малый бизнес макеты наодятся тута http://www.sendspace.com/file/ays63s

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Бюджет 150 wmz

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$150
Сотрудничеством доволен очень хороший исполнитель - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя! Хочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!
Ответственный, понимающий, выслушивает если есть проблемы или вопросы по проекту и помогает с их решением, вследствие чего работа идёт значительно быстрее и приятнее. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад