Намутить голосовалку. Нужно несколько картинок на странице. Рядом с каждой госовалка по 5-бальной шкале, ее рейтинг, кол-во проголосовавших. ICQ: 97-22-11
Редирект с неосновных и несуществующих на осн. URL
Для существующего ASP сайта нужно написать обработчик ссылок для перенаправления на основной host. Подробнее - в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
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