Редирект с неосновных и несуществующих на осн. URL

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Закрытнет заявок146 просмотров

Для существующего ASP сайта нужно написать обработчик ссылок для перенаправления на основной host. Подробнее - в приложенном файле.

17 лет назад
meekola
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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