Нужны парсеры (грабберы) информации, новые или б\у

Ищу человека, специалиирующегося на написании парсеров (Грабберов) информации с сайтов. Меня интересует автомобильная тематика (Объявления, каталог авто), недвижимость (объявления недвижимости), прочая информация (каталог комнатных растений, каталог киноактёров, каталог компьютерных игр, статьи на строительную тематику, статьи о ремонте) .... Готов купить за недорого уже готовые парсеры (или базы данных), или заказать новые.

Хотелось бы в коментариях или в личке видеть вашу контактную информацию (ICQ), тематику, за которую вы бы могли взяться, сроки выполнения и стоимость.