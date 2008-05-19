Добавить функционал к CMS, сверстать и установить комплект шаблонов: главная страница и несколько внутренних (отличаются центральным блоком). CMS с которой нужно работать phpshop catalog. ТЗ с картинками на добавочный ...
Нужны парсеры (грабберы) информации, новые или б\у
Ищу человека, специалиирующегося на написании парсеров (Грабберов) информации с сайтов. Меня интересует автомобильная тематика (Объявления, каталог авто), недвижимость (объявления недвижимости), прочая информация (каталог комнатных растений, каталог киноактёров, каталог компьютерных игр, статьи на строительную тематику, статьи о ремонте) .... Готов купить за недорого уже готовые парсеры (или базы данных), или заказать новые.
Хотелось бы в коментариях или в личке видеть вашу контактную информацию (ICQ), тематику, за которую вы бы могли взяться, сроки выполнения и стоимость.
Заявки фрилансеров
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