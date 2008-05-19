Нужны парсеры (грабберы) информации, новые или б\у

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок289 просмотров

Ищу человека, специалиирующегося на написании парсеров (Грабберов) информации с сайтов. Меня интересует автомобильная тематика (Объявления, каталог авто), недвижимость (объявления недвижимости), прочая информация (каталог комнатных растений, каталог киноактёров, каталог компьютерных игр, статьи на строительную тематику, статьи о ремонте) .... Готов купить за недорого уже готовые парсеры (или базы данных), или заказать новые.

Хотелось бы в коментариях или в личке видеть вашу контактную информацию (ICQ), тематику, за которую вы бы могли взяться, сроки выполнения и стоимость.

17 лет назад
Garbish
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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