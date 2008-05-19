Требуется устранить ошибку в движке форума

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Необходимо устранить ошибку в движке форума, предположительно основанного на Перле. Для начала интересует стоимость, сложность и продолжительность работы. Причина появления ошибки неизвестна. Пример сценария, вызывающего ошибку: http://vzasos.ru/cgi-bin/board_show.pl?bid=8. Желательно также восстановить доступ к недоступной из-за ошибок части данных форума, опять-таки предположительно сохранившейся в базе.

17 лет назад
m_stalker
Михаил 
52 года
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexa32
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$100
7 дней

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alexa32
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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