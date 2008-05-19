Быстро сделать багтрекинг скрипт на аяксе - чтобы работало быстро и без перезагрузок страницы. ТЗ в приложении. Ваш минимальный срок и цена?
Требуется устранить ошибку в движке форума
Необходимо устранить ошибку в движке форума, предположительно основанного на Перле. Для начала интересует стоимость, сложность и продолжительность работы. Причина появления ошибки неизвестна. Пример сценария, вызывающего ошибку: http://vzasos.ru/cgi-bin/board_show.pl?bid=8. Желательно также восстановить доступ к недоступной из-за ошибок части данных форума, опять-таки предположительно сохранившейся в базе.
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