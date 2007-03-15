Основной профиль и специфика деятельности
Создание «скоростных» WEB-сайтов на основе собственных разработок (без использования фреймворков и типовых движков), на базе PHP + MySQL. Причины такого подхода подробно изложены мной в этой статье. В последнее время в связи с пожеланиями заказчиков активно использую AJAX — помимо всего прочего, его использование ощутимо снижает нагрузку на сервер, так как он не требует полной перезагрузки страниц.
Дополнительные виды работ
— адаптивная HTML-вёрстка под различные браузеры и кроссбраузерная, правка HTML и CSS;
— создание индивидуальной графики для WEB-сайтов (пример: фон для сайта «Дорожная абстракция»)
— 3D-моделирование, визуализация интерьеров, конструкций и сооружений, 3D-анимация в немецком пакете Maxon Cinema 4D R12 (пример: «Межпланетная автотрасса»);
— работа с фото и видео, обработка графики, видеомонтаж (пример: «Тонирование автостёкол»);
...и многое другое.
Характерные особенности работы со мной
— никогда не «теряюсь» и не исчезаю неизвестно куда;
— стараюсь изыскивать (и чаще всего удаётся) любые возможные способы решения даже самых сложных задач;
— все задачи стараюсь выполнить максимально оперативно — в моей практике не редкость такие случаи, когда мелкие пожелания заказчиков выполнялись в течение десяти-пятнадцати минут;
— в подавляющем большинстве случаев составляю для заказчиков подробные, аргументированные отчёты о проделанной работе;
— постоянным заказчикам предоставляю услуги виртуального хостинга (для сайтов с невысокой нагрузкой), сейчас эта услуга предоставляется мной четырём заказчикам;
Также моё подробное резюме можно найти по адресу https://itfolio.ru/
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