PHP-программист, веб-мастер, трёхмерщик-визуализатор

Основной профиль и специфика деятельности

Создание «скоростных» WEB-сайтов на основе собственных разработок (без использования фреймворков и типовых движков), на базе PHP + MySQL. Причины такого подхода подробно изложены мной в этой статье. В последнее время в связи с пожеланиями заказчиков активно использую AJAX — помимо всего прочего, его использование ощутимо снижает нагрузку на сервер, так как он не требует полной перезагрузки страниц.

Дополнительные виды работ

— адаптивная HTML-вёрстка под различные браузеры и кроссбраузерная, правка HTML и CSS;

— создание индивидуальной графики для WEB-сайтов (пример: фон для сайта «Дорожная абстракция»)

— 3D-моделирование, визуализация интерьеров, конструкций и сооружений, 3D-анимация в немецком пакете Maxon Cinema 4D R12 (пример: «Межпланетная автотрасса»);

— работа с фото и видео, обработка графики, видеомонтаж (пример: «Тонирование автостёкол»);

...и многое другое.

Характерные особенности работы со мной

— никогда не «теряюсь» и не исчезаю неизвестно куда;

— стараюсь изыскивать (и чаще всего удаётся) любые возможные способы решения даже самых сложных задач;

— все задачи стараюсь выполнить максимально оперативно — в моей практике не редкость такие случаи, когда мелкие пожелания заказчиков выполнялись в течение десяти-пятнадцати минут;

— в подавляющем большинстве случаев составляю для заказчиков подробные, аргументированные отчёты о проделанной работе;

— постоянным заказчикам предоставляю услуги виртуального хостинга (для сайтов с невысокой нагрузкой), сейчас эта услуга предоставляется мной четырём заказчикам;

Также моё подробное резюме можно найти по адресу https://itfolio.ru/