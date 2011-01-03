RAD2006

Юрий Веселов RAD2006

 
36 летРоссия/Краснотурьинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Веселов Юрий Александрович

Тип работы: Удалённо.

Ф.И.О.: Веселов Юрий Александрович

Телефон сотовый: 8-950-635-86-35

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: icq – 219438, Skype – norstar5

Личная информация

Город проживания: г. Краснотурьинск

Образование: Средне-специальное

Дата рождения: 4 сентября 1987 г.

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет.

Опыт работы

Период работы: С сентября 2006 года

Должностные обязанности: Дизайн сайтов, логотипы, баннеры, флаеры, GIF анимация.

Образование

Учебное заведение: Краснотурьинский Индустриальный Колледж (г. Краснотурьинск)

Специальность: Вычислительные машины/ Менеджмент

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Знание графических редакторов: Adobe Photoshop CS2, CS3, Adobe Illustrator CS2, CS3, CorelDRAW Graphics Suite 12

Дизайн сайта
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