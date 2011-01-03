Веселов Юрий Александрович
Тип работы: Удалённо.
Ф.И.О.: Веселов Юрий Александрович
Телефон сотовый: 8-950-635-86-35
Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: icq – 219438, Skype – norstar5
Личная информация
Город проживания: г. Краснотурьинск
Образование: Средне-специальное
Дата рождения: 4 сентября 1987 г.
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет.
Опыт работы
Период работы: С сентября 2006 года
Должностные обязанности: Дизайн сайтов, логотипы, баннеры, флаеры, GIF анимация.
Образование
Учебное заведение: Краснотурьинский Индустриальный Колледж (г. Краснотурьинск)
Специальность: Вычислительные машины/ Менеджмент
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Знание графических редакторов: Adobe Photoshop CS2, CS3, Adobe Illustrator CS2, CS3, CorelDRAW Graphics Suite 12
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