КомГраАн — собственный фотосток

Собственный авторский фотосток «КомГрАн» (сокр. от «компьютерная графика и анимация»). В честь повторного приобретения доменного имени, которое мне когда-то раньше принадлежало — полная реконструкция сайта, от поиска до структуры, включая админку и её функциональные возможности (регулирование ценовой политики, загрузка и атрибутирование изображений, индексирование секций, страниц и изображений, и многое другое). Все изображения на сайте — собственные. В процессе работы с сайтом — успешно выведен мной из-под санкций поисковых систем Yandex и Google, которые схлопотал у предыдущих владельцев в силу «мусорного» содержимого. В 2021 году переведён на безопасный HTTPS-протокол.