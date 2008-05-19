Flash заставка

Нужно сделать флеш заставку с таким сценарием - меняются 6 фотографий, только нужно придумать какой-то красивый эфек (может как-то разбираются фотки и собираются), играет какая-то кислотная музыка. Потом выезжает тожет логотип, нужно придумать эфект, примерно думаем что бы он собирался как змейки (логотип только фотка в jpg). Появляется кнопка войти, нажимаем осуществляется переход на сайт, еще какой-то звук принаведении.

Из материала есть 6 фоток, логотип в jpg.

Хочется увидет цену и портфолио.