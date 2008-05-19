К цмс Дле 7.0 прицепить маг шоп скрипт премиум.

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Закрыт3 заявки69 просмотров

К цмс Дле 7.0 прицепить маг шоп скрипт премиум и форум вБюллютень.

Объединить это все в одно по максимуму.

Общий личный кабинет.

Бонусная программа для зарегистрированных пользователей.

Разработать дизайн.

Жду предложений.

17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров