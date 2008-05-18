Помочь по action script

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

В вордовском файле,что ниже,есть листинг маткада,помогите реализовать на экшн скрипте формулу UT1(V),

17 лет назад
V-next
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад

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