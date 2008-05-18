Кодировка + FPDF + Excel

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок161 просмотр

Есть готовый, рабочий скрипт для экспорта данных в PDF и XLS файлы. Проблема с кириллицей. На выходе выдаёт непонятно что...

17 лет назад
Andrew_wblan
Andrew Wblan 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров