Увеличить в 1,5 раза около 300 изображений

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт26 заявок374 просмотра

Необходимо срочно увеличить в 1,5 раза около 300 изображений, можно написать скрипт который это будет делать.

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17 лет назад
TT-s
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17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
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