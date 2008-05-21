Отладка поиска

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок232 просмотра

Необходим произвести отладку поиска на сайте worldkaztour.kz Форма поиска готова ... Запросы тоже прописаны ... но почему то выводит через раз ... Пожалуйста сразу пишите сроки и стоимость . Спасибо .

17 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель ! Все в срок ! Качественно ! Советую обращаться !
Было приятно работать с Максимом. Четко поставленная задача и своевременная оплата - в общем идеальный заказчик :)

Заявки фрилансеров

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

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