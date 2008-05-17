Добавить несколько функций в самописный движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок173 просмотра

Дано: самописный движок

необходимо добавить несколько функций в него!

требование: разобраться в движке и добавить функции

нужны хорошие программеры

движок очень сложный

СРОЧНО!

делитантов и новичков не обращайтесь! также не обращаться тормозам которые неделю делают и те кто любит завышать цены!

17 лет назад
blackplacebiz
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Импорт новостей на сайт WordPress

    $30

    Нужно сделать импорт новостей г. Липецка на этот сайт http://www.e48.ru/, точнее в эту категорию http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/ новости брать откуда угодно, хоть с http://news.google.com/, с яндекс новости, с липецких сайтов. Задача чтобы ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Коррекция Java-script кода

    $50

    Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. ...

    Java
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Преобразование phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x

    $5

    Нужно преобразовать один такой форум. Пыталась преобразовать - не получается. Выясните проблему почему не получается и помогите обновить форум phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x. Все ссылки и прочее скажу в icq.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать php скрипт с использованием lame

    $250

    Сделать так же, как и на recordings.ru прослушивание треков перед их покупкой. Допустим я прописал в конфиге ВАШЕГО будующего скрипта пути оригиналов base\new\mp3\hip-hop\ (далее идут альбомы\*.mp3, их не выбираю) base\new\mp3\house\альбомы\*.mp3 ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Казино

    Требуется написать скрипт интернет-казино для нескольких игр. Этапы (части) работ: - разработка БД - разработка протокола обмена с клиентом - написание скриптов на сервере (общие + на каждую игру) - дизайн ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно решить проблему с sape.ru

    Проблема такая что на 3х площадках все ссылки вывалились неожиданно в эррор. Сначала 2, а потом и 3я через 2 дня. Нужно докопаться до сути проблемы и постараться решить её. http://forum.sape.ru/showthread.php?t=11192&amp;page=60 Вот тут плюс-минус ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен PHP скрипт. Все детали внутри.

    Нужен PHP скрипт. К нему нужно привязать WM кипер, который будет выдавать бонусы посетителям (нужно что бы выдавал 1 раз в день на связку: WMID + WMR-счёт). Есть возможность использовать MySQL. Для остальных вопросов и ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка каталога товаров с админкой

    $50

    Требуется доработать админку с каталогом. Исходное задание здесь(подробное ТЗ там же): http://weblancer.net/projects/52964.html Вот что на данный момент готово: www.k-p-o.ru/pog/index.php - каталог www.k-p-o.ru/pog/admin/admin.php - ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад