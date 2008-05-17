Приветствую. Клиент сообщил, что: 0. Хотелось бы на сайте использовать анимированного персонажа. 1. Для этого клиент делает фотосессию живого человека. 2. Из получившихся фотографий ...
Добавить несколько функций в самописный движок
Дано: самописный движок
необходимо добавить несколько функций в него!
требование: разобраться в движке и добавить функции
нужны хорошие программеры
движок очень сложный
СРОЧНО!
делитантов и новичков не обращайтесь! также не обращаться тормозам которые неделю делают и те кто любит завышать цены!
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