Коррекция Java-script кода

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки181 просмотр

Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. Желающие попробовать и пропасть или отказаться - не стоит, получите десяток отзывов от всех моих коллег по цеху (ничего личного, жизнь такая). Каталог - в аттаче, без картинок. Индексный файл - \Col_2008\Type\E\COLEHOME.HTM

Java
17 лет назад
remnew
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

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php_proger
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
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Приятно было сотрудничать:) Оплата поступила незамедлительно.
prl
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

php_proger
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
prl
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад