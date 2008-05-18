Коррекция Java-script кода

Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. Желающие попробовать и пропасть или отказаться - не стоит, получите десяток отзывов от всех моих коллег по цеху (ничего личного, жизнь такая). Каталог - в аттаче, без картинок. Индексный файл - \Col_2008\Type\E\COLEHOME.HTM