Нужно преобразовать один такой форум. Пыталась преобразовать - не получается. Выясните проблему почему не получается и помогите обновить форум phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x. Все ссылки и прочее скажу в icq.
Коррекция Java-script кода
Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. Желающие попробовать и пропасть или отказаться - не стоит, получите десяток отзывов от всех моих коллег по цеху (ничего личного, жизнь такая). Каталог - в аттаче, без картинок. Индексный файл - \Col_2008\Type\E\COLEHOME.HTM
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