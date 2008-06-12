Доработка каталога товаров с админкой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки173 просмотра

Требуется доработать админку с каталогом.

Исходное задание здесь(подробное ТЗ там же):

http://weblancer.net/projects/52964.html

Вот что на данный момент готово:

www.k-p-o.ru/pog/index.php - каталог

www.k-p-o.ru/pog/admin/admin.php - админка

Осталось сделать несколько функций, список прикреплен.

Все очень срочно.

Оплата ТОЛЬКО после выполнения.

HTML
17 лет назад
bmstudio2
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mogoo
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mogoo
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад