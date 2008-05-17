Несложный скрипт на php

Суть в кратце. нужен код который будет вставляться в другой php код (любой) и выводить указанные страницы с веба в формате ?page=num

подробности в асе 3 четыре 69 ноль55 четыре четыре

сроки на выполнение скрипта несколько часов, предоплату не делаю