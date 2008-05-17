Бюджет есть, сделать надо быстро и хорошо. PHP/MySQL Скрипт состоит из 3 частей. 1. Операторская. 2. Администраторская. 3. Клиентская. 1. Операторская. ...
Несложный скрипт на php
Суть в кратце. нужен код который будет вставляться в другой php код (любой) и выводить указанные страницы с веба в формате ?page=num
подробности в асе 3 четыре 69 ноль55 четыре четыре
сроки на выполнение скрипта несколько часов, предоплату не делаю
Выбранный исполнитель
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