Несложный скрипт на php

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Закрыт3 заявки416 просмотров

Суть в кратце. нужен код который будет вставляться в другой php код (любой) и выводить указанные страницы с веба в формате ?page=num

подробности в асе 3 четыре 69 ноль55 четыре четыре

сроки на выполнение скрипта несколько часов, предоплату не делаю

PHP
17 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

neznika
Павел 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
Странный паренек, сказал что сделал, расписал что умеет делать скрипт хотя я это сам знаю, тз я говорил ведь)) в проекте у меня писалось что предоплат не делаю, а он захотел ее, в итоге с ним потерял только время. Какие гарантии что он у него рабочий? я ясно дал понять что не работаю по предоплате, куда он смотрел незнаю.
Сделал проект,как только попросил предоплаты человек сразу отказался мне ее давать...странно... И обязательно из-за такой проблемы надо было отзыв отрицательный черкать...непонимаю

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neznika
Павел 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад