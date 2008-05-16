Музыкальный портал

Сайт типа музыкального хостинга, пользователь заходит, регистрируется, у него есть своя страница с аватарой там, инфой о себе, фотоальбомом, пользователь может добавлять свои музыкальные файлы которые участвуют в рейтинге, фотографии и музыку можно комментировать, есть общий каталог исполнителей по алфавиту. Примерно всё. Лучше это все реализовать на каком-нибудь движке типа джумлы. В общем жду от вас комментариев по поводу сроко и цены, ах да – надо только программинг, с дизайном все впорядке