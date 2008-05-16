Реализация в как можно более сжатые сроки механизма отображения контента (файлов загруженных на сервер). Доработка скрипта индексации. Оплата WM или нал. Подробности по icq 333363
Музыкальный портал
Сайт типа музыкального хостинга, пользователь заходит, регистрируется, у него есть своя страница с аватарой там, инфой о себе, фотоальбомом, пользователь может добавлять свои музыкальные файлы которые участвуют в рейтинге, фотографии и музыку можно комментировать, есть общий каталог исполнителей по алфавиту. Примерно всё. Лучше это все реализовать на каком-нибудь движке типа джумлы. В общем жду от вас комментариев по поводу сроко и цены, ах да – надо только программинг, с дизайном все впорядке
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