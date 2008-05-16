Аудио плеер

Нужно прикрутить готовый флеш плеер к сайту ( или если сможете реализовать не флеш, то будет не флеш ).

От плеера необходимо чтоб он проигрывал не один мп-3 файл, а как по плейлисту.

Нужен переход на след. и пред. песню. пауза и пуск.

Готов заплатить до 15 $, так как больше нет