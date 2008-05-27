Прикрепил ТЗ все предложения в icq#: 485796536 или на [email protected]
Сверстать сайт под Joomla+VirtueMart
Добрый день!
Нужно сверстать сайт под Joomla+VirtueMart
Дизайны страниц в аттаче
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Нужен человек с хорошим опытом верстки и работой с Joomla. Есть много проектов.
Пишите цену! Ссылки на работы
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