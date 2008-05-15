10 flash шаблонов

Разработка флэш-вьювера для веб-сайта

Цель

Проект предусматривает создание флэш-вьювера, который идет отдельным модулем, в формате FLA-файла и может быть интегрирован в веб-сайт. Флэш-анимация должна в итоге выглядеть, как на сайте

HYPERLINK "http://www.amandakeidan.com/new-collection.php"

http://www.amandakeidan.com/new-collection.php

Но добавлены следующие особенности:

1) Возможность загрузки фотографий (до 10 Mb) в флэш-вьювер пользователем самостоятельно

на сайте.

2) Функция автопросмотра фотографий

3) Возможность менять количество колонок и рядов в превью

4) Возможность просмотра в полноэкранном режиме (fullscreen)

5)Возможность менять фон

6) Возможность менять шрифт

7) Возможность добавлять спецеффекты при появлении фото в главном окне.

На сайте показано как фотография после нажатия в превью, появляется в главном окне при помощи спецеффекта-выцветание. Нужно добавить 3 различных спецеффектов (Swirl, News, Prism), для появления фотографии, таких как на веб-сайте

HYPERLINK "http://www.slide.com"

www.slide.com

, которые может выбирать сам пользователь на сайте. Также спецеффекты, похожие на те, которые представлены на сайте

HYPERLINK "http://rockyou.com/slideshow-create.php?source=fpcws" \l "instanceid=112533139"

http://rockyou.com/slideshow-create.php?source=fpcws#instanceid=112533139

(Rays, Multi Heart).

8) Сайт не должен с самого начала иметь музыкальное сопровождение. Но функция загрузки музыки пользователем должна быть предусмотрена.

особенности:

1)) Функция автопросмотра слайдшоу

3) Возможность менять количество колонок и рядов в превью от 1 до 4 рядов

4) Возможность просмотра в полноэкранном режиме (fullscreen)

5)Возможность менять фон

6) Возможность выбора шрифта из 10 различных

1) Примеры сайтов-образцов:

www.rachelhendersonphotography.com

http://www.rubylane.com/shops/emilysattictreasures

http://www.annmartinphotography.com/main_flash.html

http://www.brettbuttersteinphotography.com/DarrenErinnWedding/

обратить на это особое внимание

2) Интегрироваться в FLA файлы должны флэш вьювер, движок для загрузки фото,

движок для загрузки mp3 файлов (последнее должно быть предусмотрено потом, сначала эта функция не обязательна)

3) Описание в деталях размера флэш вьювера, возможности увеличивать уменьшать флэш вьювер (масштабирование-маленький, средний, большой), фокусирование на хорошем вкусе.

4) Должны меняться дизайнерские концепции а не сам actionscript

5) Первая фаза проекта должна ограничиваться только слайдшоу без контроля либо вмешательства

Проект предусматривает создание флэш-вьювера, который идет отдельным модулем, в формате FLA-файла и может быть интегрирован в веб-сайт. Флэш-анимация должна в итоге выглядеть, примерно как на сайтах

www.rachelhendersonphotography.com

http://www.rubylane.com/shops/emilysattictreasures

http://www.annmartinphotography.com/main_flash.html

http://www.brettbuttersteinphotography.com/DarrenErinnWedding/