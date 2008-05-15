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10 flash шаблонов
Разработка флэш-вьювера для веб-сайта
Цель
Проект предусматривает создание флэш-вьювера, который идет отдельным модулем, в формате FLA-файла и может быть интегрирован в веб-сайт. Флэш-анимация должна в итоге выглядеть, как на сайте
HYPERLINK "http://www.amandakeidan.com/new-collection.php"
http://www.amandakeidan.com/new-collection.php
Но добавлены следующие особенности:
1) Возможность загрузки фотографий (до 10 Mb) в флэш-вьювер пользователем самостоятельно
на сайте.
2) Функция автопросмотра фотографий
3) Возможность менять количество колонок и рядов в превью
4) Возможность просмотра в полноэкранном режиме (fullscreen)
5)Возможность менять фон
6) Возможность менять шрифт
7) Возможность добавлять спецеффекты при появлении фото в главном окне.
На сайте показано как фотография после нажатия в превью, появляется в главном окне при помощи спецеффекта-выцветание. Нужно добавить 3 различных спецеффектов (Swirl, News, Prism), для появления фотографии, таких как на веб-сайте
HYPERLINK "http://www.slide.com"
, которые может выбирать сам пользователь на сайте. Также спецеффекты, похожие на те, которые представлены на сайте
HYPERLINK "http://rockyou.com/slideshow-create.php?source=fpcws" \l "instanceid=112533139"
http://rockyou.com/slideshow-create.php?source=fpcws#instanceid=112533139
(Rays, Multi Heart).
8) Сайт не должен с самого начала иметь музыкальное сопровождение. Но функция загрузки музыки пользователем должна быть предусмотрена.
особенности:
1)) Функция автопросмотра слайдшоу
3) Возможность менять количество колонок и рядов в превью от 1 до 4 рядов
4) Возможность просмотра в полноэкранном режиме (fullscreen)
5)Возможность менять фон
6) Возможность выбора шрифта из 10 различных
1) Примеры сайтов-образцов:
www.rachelhendersonphotography.com
http://www.rubylane.com/shops/emilysattictreasures
http://www.annmartinphotography.com/main_flash.html
http://www.brettbuttersteinphotography.com/DarrenErinnWedding/
обратить на это особое внимание
2) Интегрироваться в FLA файлы должны флэш вьювер, движок для загрузки фото,
движок для загрузки mp3 файлов (последнее должно быть предусмотрено потом, сначала эта функция не обязательна)
3) Описание в деталях размера флэш вьювера, возможности увеличивать уменьшать флэш вьювер (масштабирование-маленький, средний, большой), фокусирование на хорошем вкусе.
4) Должны меняться дизайнерские концепции а не сам actionscript
5) Первая фаза проекта должна ограничиваться только слайдшоу без контроля либо вмешательства
Проект предусматривает создание флэш-вьювера, который идет отдельным модулем, в формате FLA-файла и может быть интегрирован в веб-сайт. Флэш-анимация должна в итоге выглядеть, примерно как на сайтах
www.rachelhendersonphotography.com
http://www.rubylane.com/shops/emilysattictreasures
http://www.annmartinphotography.com/main_flash.html
http://www.brettbuttersteinphotography.com/DarrenErinnWedding/
Выбранные исполнители
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