Перенос сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок222 просмотра

Требуется перенос сайта

(живой сайт) на ВАШ самописный движок. Требования:

1. Движок оптимизирован под поисковые системы.

2.Админка ( Управление контентом . Статистика сайта.Архив.Сообщения.Настройка сайта.Управление администраторами.Управление БД.Внешний вид.Управление языками.Рассылка.Компании.Добавление изменение.Партнерка.Билинг.

3. Решен вопрос с уязвимостью.

4. Обязателен пример на сайт и админку.

5. Вопросы с указанием цены в личку(без цены не рассматриваются)Бонус .(за хорошую работу есть еще заказ на сайт визитку)

17 лет назад
nogin
53 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров