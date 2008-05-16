Поправить ПХП скрипт обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок298 просмотров

Простенький скрипт на ПХП не хочет работать, перенаправляет на др страницу, письмо на ящик не доходит.

смотреть тут http://www.teremok-anapa.ru/ord.php

укажите стоимомость за данную услугу, по сроку я думаю что не более дня.

оставте асю для контакта.

оплата только WMR

PHP
17 лет назад
TONY_MONTANA
Шелдон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lingod
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$1
1 день
Заказывал поправить ПХП скрипт... бывают ситуации что присходит сбой, и нужно срочно исправить положение - молнеиносно все выполнил. скрипт работает. Рекомендую данного фрилансера.

Заявки фрилансеров

lingod
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
17 лет назад