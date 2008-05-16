Поправить ПХП скрипт обратной связи

Простенький скрипт на ПХП не хочет работать, перенаправляет на др страницу, письмо на ящик не доходит.

смотреть тут http://www.teremok-anapa.ru/ord.php

укажите стоимомость за данную услугу, по сроку я думаю что не более дня.

оставте асю для контакта.

оплата только WMR