Автоматизация настроек - blogger - свой домен

Есть 100+ аккаунтов на blogger

1 email = 1 аккаунт

Необходимо автоматизировать процесс настройки блоггера на свой домен.

Например - блог www.ethnohentd.blogspot.com

Google Аккаунт (логин) [email protected]

Пароль для входа - 0eadbbe94c32e14

Страница для входа - www.blogger.com

(Это реальный аккаунт - можно в него войти)

Далее следует изменить настройки блоггера:

Настройки >> Публикация >> Домен пользователя >> Перейти к расширенным настройкам.

Заполнить поле - Ваш домен

В этом поле нужно поставить домен, который я предоставлю (например webnetruru.com)

Нажать - Сохранить Настройки

Поставить галочку - Переадресовать www.webnetruru.com в webnetruru.com

Снова - Сохранить настройки.

Необходимо автоматизированное решение - как войти в эти 100+ аккаунтов и настроить 100+ своих доменов.

Я только загружаю список аккаунтов - пароли и домены которые нужно установить.

1 аккаунт = 1 домен.

Ввод капчи не требуется.