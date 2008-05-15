Компоненты джумл - настройка

Сейчас есть несколько проблем, легких для спецов и трудноватых для меня.

1) ajax comprofile (сообщает о свободном имени) - плагин выводит сообщения не в той кодировке (ромбики с вопросиками).

2) datso gallery - не переходит в профиль пользователя КБ 1.1

3) cb.search - не ищет пользователей, зарегиных через любой браузер, кроме ИЕ7

4) в шаблоне jaf argus - в ИЕ7 не так отображает верхнюю панель.

Может у кого уже есть готовое решение?

Возможно дополнение еще парочкой траблов, легких.

ась - 277 90 50 83