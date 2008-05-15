Здравствуйте, нужен скрипт/формула для пребразования координат объектов на карте Яндекс карты в Google Map. Нужны координаты городов, которые можно выводить на карте Гугл. Есть ряд городов которые показываются только на ...
Компоненты джумл - настройка
Сейчас есть несколько проблем, легких для спецов и трудноватых для меня.
1) ajax comprofile (сообщает о свободном имени) - плагин выводит сообщения не в той кодировке (ромбики с вопросиками).
2) datso gallery - не переходит в профиль пользователя КБ 1.1
3) cb.search - не ищет пользователей, зарегиных через любой браузер, кроме ИЕ7
4) в шаблоне jaf argus - в ИЕ7 не так отображает верхнюю панель.
Может у кого уже есть готовое решение?
Возможно дополнение еще парочкой траблов, легких.
ась - 277 90 50 83
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