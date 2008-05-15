Скрипт, скачивающий файл и заменяющий в нём слово

Требуется скрипт, который будет скачивать ФАЙЛ, который я задам в скрипте как (например):

$file = "http://site.ru/ddd.js";

Скрипт скачает этот файл на сервер, потом заменит в файле слово +location.hostname+ на моё СЛОВО, которое я в скрипте задам как:

$mydomain = "slovo"

всё.

Скрипт это должен делать каждые xxx минуты, это в скрипте я задам как:

$sleep_time = "3000" (например),

Скрипт запускают тользователи, поэтому если пользователь запустил скрипт и прошло xxx минут то он снова скачивает файл и заменяет слово. если не прошло xxx минут то он ничего не скачивает и не заменяет.

пишите в асю, так быстрее