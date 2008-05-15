Скрипт, скачивающий файл и заменяющий в нём слово

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки169 просмотров

Требуется скрипт, который будет скачивать ФАЙЛ, который я задам в скрипте как (например):

$file = "http://site.ru/ddd.js";

Скрипт скачает этот файл на сервер, потом заменит в файле слово +location.hostname+ на моё СЛОВО, которое я в скрипте задам как:

$mydomain = "slovo"

всё.

Скрипт это должен делать каждые xxx минуты, это в скрипте я задам как:

$sleep_time = "3000" (например),

Скрипт запускают тользователи, поэтому если пользователь запустил скрипт и прошло xxx минут то он снова скачивает файл и заменяет слово. если не прошло xxx минут то он ничего не скачивает и не заменяет.

пишите в асю, так быстрее

17 лет назад
grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$3
Сделал всё в точности по ТЗ! Рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставил задание и оплатил в срок - было приятно работать.

Заявки фрилансеров

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

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